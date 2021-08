Ça y est, on peut enfin acheter Cammy & Guile dans Fortnite ! Il vous en coutera 1500 Vbucks par personnage, ou 2200 Vbucks pour les 2.Petite subtilité : le planeur F16 et les pioches sont vendus séparément (1600 Vbucks le lot). Ce qui donne quand même 3800 Vbucks pour obtenir tous les éléments, soit environ 30 €.Et... Un peu de gameplay avec Cammy :Première partie, premier TOP 1 (ne me jugez pas, tout TOP 1 est un TOP 1, y'a pas de règles pour faire un TOP 1 uwu).Au passage, Fortnite passera dès septembre sur Unreal Engine 5 ! Vraiment hâte de voir ça ^^ !PS : Ah et sinon niveau Youtube... J'viens de me prendre une démonétisation pour une danse d'une meuf virtuelle en collants pendant 12 secondes (bon, ok, j'avoue j'abuse MAIS QUAND MEME). J'dirais quand même que le niveau de tolérance de Youtube semble être en train de vachement se resserrer O_o ! Je comprends mieux Frédéric Molas...