Voici une liste des jeux les plus joués sur PS4 durant le mois de juillet 2021 ^^ ! Il s'agit du temps de jeu des joueurs qui a été ici pris en compte.



1 Grand Theft Auto V

2 Fortnite

3 Apex Legends

4 FIFA 21

5 Call of Duty®: Modern Warfare® (Warzone en fait)

6 Genshin Impact

7 Minecraft

8 Rocket League®

9 Call of Duty®: Black Ops Cold War

10 Call of Duty®: Black Ops 4



Une liste qui ne bouge pas beaucoup, malgré les sorties récentes.



Les goûts du grand public sont toujours très difficile à appréhender pour les joueurs, et pourtant, ils représentent bien la majeure partie du marché en terme de ventes ^^ !