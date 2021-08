Dans leur dernière vidéo, Digital Foundry répond à toute la négativité que l'on retrouve de la part des joueurs pour Flight Simulator.Ils expliquent qu'avec nos technologies actuelles, il n'est pas possible de recrééer ce que les joueurs veulent, à savoir des voitures ultra détaillées en zoomant sur la carte, et ceux partout sur notre planète Terre. DF se demande même où l'on pourrait trouver toutes ces données ?Flight Simulator se concentre sur la reproduction de la MACRO (Large Scale) et non de la MICRO, et même s'ils voulaient se mettre à modéliser correctement le Micro également, DF pense que la quantité de RAM nécessaire, entre autre, serait astronomique - Digital Foundry n'est même pas sûr qu'un PC actuellement disponible serait capable de faire tourner cela actuellement.Il pense que certains joueurs n'ont pas compris ce qu'est Flight Simulator (en cherchant des détails mal modélisés dans les villes notamment), à savoir un simulateur de vol.Ils expliquent également comment l'IA a été utilisée, en temps réel, pour générer le monde de Flight Simulator.