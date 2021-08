J'ai branché ma Xbox One X à mon écran FreeSync et... Oh, surprise : Celle-ci est compatible avec le FreeSync ! Et d'ailleurs, après essai, ma Xbox One S collector Gears 4 l'est également ^^ !Surprise car il ne me semble pas que la console ait été prévue pour cela dès le départ... D'ailleurs c'est via une MAJ que la console a adopté le Freesync : https://www.jeuxvideo.com/news/812619/la-xbox-one-est-desormais-compatible-amd-freesync.htm FreeSync, contrairement au G-Sync, est une solution Software, ce qui veut dire que rien n'empêcherait Sony de mettre à jour la PS5 pour lui faire bénéficier de cette technologie, permettant de ne plus se soucier d'un framerate constant ou multiple du taux de rafraichissement du moniteur (à savoir 30Hz ou 60Hz // 30Hz, 40Hz, 60Hz, 120Hz dans les cas communs).Malheureusement les vidéos Youtube ne permettent pas le variable framerate, donc la vidéo est fixée à 48Hz (il me semble que c'est sa valeur la plus basse), pas très représentatif de ce que cela donne à l'écran, mais sur un jeu censé fonctionner en 30 fps sans VRR, c'est déjà pas mal ! Dans certains cas le framerate peut monter vraiment haut (en pleine mer, ok) sans que cela ne soit spécifiquement gênant à l'oeil. Je suis fréquemment entre 83 et 114 Hz pour ma part ^^ !Par contre, ceux qui sont vraiment sensibles à ces changements de framerate vont devoir désactiver l'option VRR de leur console, car ici le framerate est totalement dévérouillé, pouvant passer de 24 fps (voir moins) dans des zones très fouillies à 120 fps dans des zones totalement vide. Digital Foundry met bien en avant cela dans leur vidéo à 10min45 :Bon début de semaine à tous,SuzuKube