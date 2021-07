Bon, personne ne parle de EA, je suis en train de regarder la CONF et j'viens d'être choqué.EA concentre quasi toutes les licences de jeux de course en dehors de FORZA et Gran Turismo !GRID.DIRT.DIRT RALLY.F1 (2021).Project CARS.FAST AND FURIOUS CROSSROADS (no joke)Micro MachinesFUELNEED FOR SPEEDBURNOUTREAL RACINGTout ça, c'est des EA GAMES désormais... Et j'espère qu'ils ne vont pas en faire disparaitre la moitié !!!Je vous avoue que cette concentration me fait peur et j'espère que Codemaster va garder son identité.(GRID Legends a l'air d'aller dans le bon sens).Mais sinon, elle est passée où votre énergie Gamekyo O_o ! C'est flippant cette non réaction de la commu !