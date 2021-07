Microsoft lance une petite piqure de rappel sur le fait qu'Overwatch est disponible en 120 fps sur les Xbox (mais pas sur PS5) depuis Mars 2021 !Résolution : Ce mode privilégie la résolution au détriment de la qualité des graphismes (4K/60 fps sur Xbox Series X et 1440p/60 fps sur Xbox Series S).Équilibré : La qualité des graphismes est privilégiée au détriment de la résolution (1440p/60 fps sur Xbox Series X et 1080p/60 fps sur Xbox Series S).Framerate : Le framerate est privilégié au détriment de la résolution et de la qualité des graphismes (Xbox Series X : 1440p/120 fps et 1080p/120 fps sur Xbox Series S).Il ne manque plus que le support du clavier souris sur console et je vends mon PC