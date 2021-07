Alors que Netflix a recruté Mike Verdu de Facebook pour se lancer de manière concrète dans le jeu vidéo, le journaliste Steve Moser a fait quelques découvertes en fouillant le code source de la plateforme SVOD :- Nom temporaire de la catégorie jeux vidéo de Netflix : Shark (image "N Games" et un aileron de requin)- Illustration de Ghost of Tsushima- Illustration avec deux DualSenseEn plus d'un partenariat avec Sony Pictures Entertainment, Netflix pourrait bien avoir négocié un partenariat avec Sony Interactive Entertainment pour proposer quelques titres dans le catalogue de son service JV.