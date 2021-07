Petit avis vitef de A Plague Tale : Innocence fait dans sa version PS5 filé via le PS+- Techniquement plutôt pas mal- Quelques plans vraiment somptueux- Une bonne galerie de personnages- Histoire efficace- Bonne OST et doublage FR excellent- Gameplay qui manque de souplesse- Quelques bugs et moments mal foutuesA Plague Tale est un jeu d'action/narratif qu'on pourrait qualifier de "The Last of Us Medieval Edition", mais sans les gunfight (et la technique). L'histoire est classique, mais efficace grâce a une galerie de persos agreables a suivre, une OST de qualité et des décors parfois magnifique.Mais le jeu peche sur quelques points. Sans etre mauvais le gameplay que soit l'infiltration ou les combats manquent de souplesse et font un peu vieillot, et le jeu manque un peu de polish entre certains bugs te faisant manger un gameover et quelques passages vraiment pénibles car mal foutues qui m'ont fait legerements crisés.