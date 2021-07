Bon ! J’ai vu que Sony a non seulement mis en promotion de très nombreuses extensions, mais on a également une nouvelle offre, sous le nom de “La planète des réductions” ! L’occasion de (re)découvrir plein de jeux sur le Playstation Store ^^ !Fear Effect Sedna – Prix de l’offre : €1,99 Prix initial : €19,99The Last of Us™ Remastered à 9.99 €AI: THE SOMNIUM FILES à 24 € (jusqu’à ce soir minuit)Anthem à 2,79 € (jusqu’à ce soir minuit)RESIDENT EVIL 3 – Prix de l’offre : €19,79 Prix initial : €59,99RESIDENT EVIL 2 – Prix de l’offre : €15,99 Prix initial : €39,99RESIDENT EVIL 7 biohazard – Prix de l’offre : €9,99 Prix initial : €19,99Just Dance® 2021– Prix de l’offre : €19,79 Prix initial : €59,99No Man’s Sky PS4 & PS5 – Prix de l’offre : €29,99 Prix initial : €49,99Team Sonic Racing™ – Prix de l’offre : €17,99 Prix initial : €39,99Burnout™ Paradise Remastered – Prix de l’offre : €5,99 Prix initial : €19,99Sakura Wars Digital Deluxe Edition – 27,99 €Yakuza: Like a Dragon Hero Edition PS4 & PS5– Prix de l’offre : €41,99 Prix initial : €69,99WARRIORS ALL-STARS – Prix de l’offre : €17,99 Prix initial : €59,99WARRIORS OROCHI 4 – 48,99 €KILL la KILL – IF – Prix de l’offre : €9,99 Prix initial : €19,99Giana Sisters: Twisted Dreams – Director’s CutInclus – Prix de l’offre : €2,99 Prix initial : €14,99Root Letter – Prix de l’offre : €4,99 Prix initial : €19,99Dusk Diver – Prix de l’offre : €17,49 Prix initial : €34,99Our World Is Ended. – Prix de l’offre : €14,99 Prix initial : €49,99BlazBlue Chronophantasma Extend – 4,99 €Nippon Marathon – Prix de l’offre : €4,54 Prix initial : €12,99---------------MAJ : Vous êtes beaucoup à vous interoger sur Fear Effect Sedna. Je ne sais plus si je l'avais acheté ou si c'est l'éditeur qui me l'avait envoyé, mais sachez que j'avais apprécié retrouver les personnages de la saga et revoir l'histoire, mais que le gameplay à la 3D isométrique m'a fait vite lâcher le jeu (après 3 à 4 heures de jeu). Je ne suis pas très patient en général, et le Metacritics est à 48%. Je sais que le trailer en début d'article donne envie mais ce n'est PAS le jeu! Le let's play en bas est fait sans artifice, j'suis plutot naturel quand je m'enregistre jouerVoilà pour ma part ! Et vous, qu’avez-vous trouvé d’intéressant sur le Playstation Store ?BONUS pour apporter de la bonne humeur dans vos viesSponsorisé par @Axlenz et @Shigerumawa