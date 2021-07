Depuis son départ inattendu de chez Rockstar Games suite à de potentiels différends avec les responsables de Take-Two Interactive, le producteur exécutif, directeur créatif et scénariste des GTA et Red Dead avait décidé de prendre du recul sur sa carrière et son implication dans l'industrie vidéoludique.Multimillionnaire, Dan Houser est revenu dans l'actualité en août 2020 suite à l'achat d'un manoir à 16,5 millions de dollars à Los Angeles (ancienne demeure de Conan’O’Brien et Peter Richards). Une vieille habitude puisqu'il avait déjà racheté l'ancien manoir de Truman Capote dans le quartier de Brooklyn à New York pour 12,5 millions de dollars en 2012. De là certains fans avaient peur que l'emblématique co-fondateur et vice-président de Rockstar Games se prépare a officialiser sa retraite ou débarque dans le monde du cinéma.Sauf que non, Dan Houser a visiblement encore des choses à prouver dans le secteur du jeu vidéo puisque ce dernier a récemment créé le studio de développement Absurd Ventures in Games au Royaume-Uni et plus précisément au troisième étage du building 1 Ashley Road (Altrincham, Cheshire). Un retour au pays, là où tout avait commencé pour lui et son frère. Evidemment, il a déjà pris la casquette de producteur et directeur créatif. Pour le reste, il faudra se montrer patient.