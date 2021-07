Divers

Salut à tous, j'aimerais avoir des infos si des personnes s'y connaissent bien dans le domaine !!Voilà, j'ai vu que depuis quelques années certains jeux Saturn import avaient été traduits en anglais, voir en français. Ca fait un petit moment que j'essaye de me renseigner sur le sujet pour me choper ces jeux, s'ils sont compatibles directement avec la Saturn (je galère comme un porc avec les émulateurs Saturn j'arrive jamais à les faire fonctionner sur mon PC), ... mais c'est un beau bordel !! Sur les forums ça renvoi à droite et à gauche, ça file des liens dont certains sont morts, ça te balance des termes dont je ne pige pas les 3/4, ...Bref, pour quelqu'un qui ne s'y connait pas dans le domaine c'est un sacré foutoirDu coup j'aurais aimé voir si quelqu'un du site s'y connaissait dans le domaine soit pour m'expliquer, soit pour me dire s'il y a des sites où l'on peut directement acheter ces versions traduites (j'ai vu que certains avaient fait de belles jaquettes et tout) !!Je suis vraiment fan de cette console et j'aimerais vraiment me choper les jeux traduits (Panzer Dragoon Saga, Shining Force 3, Phantasm, ...).Ca me botterais même limite de filer un coup de main pour les trad, j'ai un niveau d'anglais plus que correctMerci d'avance