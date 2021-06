Moi qui trainais des pieds sur Ratchet & Clank PS5 parce que je ne savais pas sur quel jeu enchaîné (le premier qui dit Demon's Souls ira se faire flageller sur une jaquette de CodeVein), et bien je suis tombé totalement sous le charme ! J'espère que ça durera jusqu'à la fin !PS : J'ai pu obtenir le jeu sur PC pour 35 € chez mon partenaire Instant-Gaming.com : https://www.instant-gaming.com/ . Sinon je l'aurais pris sur PS5 pour les gâchettes adaptatives, mais 69,99 € c'est quand même un petit budget, quoi qu'on en dise.Bon aller, on finit avec un premier avis sur le jeu. Personnellement, pour une lecture plus aisée, je vous recommande l'article sur Otakugame.fr : https://otakugame.fr/avis-42-scarlet-nexus-un-veritable-anime-a-la-sauce-jrpg/ . Go !Bon, j’avoue. Celui-là, je m’étais dis que j’écrirais un bon gros test sur ce jeu à la fin du mois de juillet, mais après un peu plus d’une heure de jeu, je brulais d’envie de vous rédiger ce petit papier. Car il fait partie de ces jeux avec lesquels j’ai une connexion immédiate, inexplicable, une irrésistible envie de continuer l’aventure sans lâcher la manette…Scarlet Nexus est donc un action RPG qui se déroule dans un Japon futuriste. Et la première chose que j’ai à vous dire, c’est de bien sélectionner les voix en japonais dans le jeu (l’anglais est également possible). Le doublage est juste excellent, et cela permet de profiter des scènes à la “Visual Novel” de la meilleure des façons possible, donnant la sensation de lire un manga ! Mais ce n’est pas tout, car on a également droit à quelques scènes en film d’animation (enfin calmez-vous, c’est surtout le générique d’entrée) mais également à des cut-scenes très inspiré par l’univers des animés… C’est un véritable régal, d’autant plus que le tout est enrobé de magnifiques musiques néo-futuristes qui colle parfaitement à l’action ! D’ailleurs… un animé Scarlet Nexus sera disponible sur Wakanim, et je ne peux que vous recommander de d’ors et déjà regarder le premier épisode, disponible gratuitement sur Youtube !Je ne vais pas forcément vous en dire plus sur l’histoire, assez classique. Il y a des “Autres” qui attaquent la ville et votre personnage, qui est soit Kasane, soit Yuito, jeune recru(e) de la BEA devra y faire face au cours d’une intrigue qui est, ma foi, fortement bien raconté (vous imaginez bien qu’avec une série animée derrière, fallait une narration solide) mais me concentrer un peu plus sur le gameplay du jeu. Et c’est conforme à ce que proposait la démo, à savoir des combats “à la Bayonetta” comme je les aime, avec un système d’esquive parfaite ralentissant le temps, des combos possibles (malheureusement, je les trouve limités et moins souples que dans un Bayonetta, à voir comment cela va évoluer) et surtout la possibilité d’utiliser la télékinésie pour balancer des éléments du décors dans la tronche des autres… Tout un programme ! Même s’il ne faut pas non plus s’attendre à une révolution : on est bien face à un RPG, vous ne pourrez balancer que les éléments du décors prévus par les développeurs et vous ne vous baladerez pas dans la ville comme bon vous semble… Ce qui me dérange le moins du monde : à l’image d’un Persona 5, c’est bien l’ambiance générale du jeu qui prend aux tripes !Ah l’aspect technique. Une chose qui fascine les jeunes joueurs actuellement, et qui pourtant passe au second plan chez moi. Au niveau de la direction artistique du jeu, elle est juste sublime. Le Cel shading me rappelle un peu le travail effectué sur CodeVein, un autre jeu de Bandai Namco que j’adore, mais qui lui nage sur le versant Dark Souls de la marque. Il est combiné à de très jolis reflets sur des matériaux et des flaques (pas de Ray Tracing ici), qui donne un aspect très futuriste à l’ensemble, avec des couleurs particulièrements équilibrées ^^ ! Pour parler technique pure, sachez que j’ai une GTX 1660 TI, un Core i5 9400F et 16 Go de Ram, le jeu tourne en 1080p 60 fps avec toutes les options à fond les doigts dans le nez… Je suis aux anges ^^ !Et ce n’est pas que je ne vous aime pas mais… J’y retourne là, j’ai trop envie de continuer mon aventure avec Kasane, ma nouvelle Waifu (oui, je change (trop) souvent de Waifu) !