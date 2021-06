Bon, je mens, j'ai dépensé au moins 200 € dans des skins et danses Fortnite (et je ne regrette pas même si j'attends toujours Samus Aran). Mais regardez la gueule de la liste des jeux offerts en 2021 !17/06/2021New17/06/2021New10/06/2021 Control09/06/2021 Genshin Impact03/06/2021 Frostpunk27/05/2021 Among Us20/05/2021 NBA 2K2113/05/2021 The Lion’s Song06/05/2021 Pine29/04/2021 Idle Champions of the Forgotten Realms22/04/2021 Alien: Isolation22/04/2021 Hand of Fate 215/04/2021 Deponia: The Complete Journey15/04/2021 Ken Follett’s The Pillars of the Earth15/04/2021 The First Tree08/04/2021 3 out of 10: Season Two01/04/2021 Tales of the Neon Sea25/03/2021 Creature in the Well18/03/2021 The Fall11/03/2021 Surviving Mars04/03/2021 Wargame: Red Dragon25/02/2021 Sunless Sea18/02/2021 Rage 218/02/2021 Absolute Drift: Zen Edition11/02/2021 Halcyon 6: Lightspeed Edition04/02/2021 Metro: Last Light Redux04/02/2021 For the King28/01/2021 Dandara: Trials of Fear Edition21/01/2021 Galactic Civilizations III14/01/2021 STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition07/01/2021 Crying SunsEt bonus qui arrivent prochainement :24/06/202124/06/2021Pas mal, non ?Et en parlant de Sonic Mania...Je m'étais choppé l'édition collector de Sonic Mania, c'est une des plus belles pièce de ma collection, je l'adore !!!MAJ : Bonus, Absolute Drift est gratuit pour 24h sur GOG. https://www.gog.com/game/absolute_drift