From Software et Sony ont convenu de créer un jeu Exclusif Playstation entre le milieu et la fin de 2017 et son développement a commencé en 2018 et s'est accéléré au début de 2019.Le nom de code du jeu est "Velvet Veil". D'après ce que je peux comprendre, le jeu n'est pas directement une suite ou une préquelle de Bloodborne maisSony montrera le jeu après la sortie d'Elden Ring en janvier 2022. Il sera très probablement montré vers l'été 2022 et avec une date de sortie prévue vers février-mars 2023.Il sortira uniquement sur PS5 et je ne sais pas si ce jeu sortira plus tard sur PC.Le plan initial était de le montrer en 2021, cependant, en raison de la pandémie, l'ensemble du calendrier de From Software a été essentiellement retardé d'un an.Ce jeu sera également très différent du jeu de From Software sur la dernière génération.Le saut dans les graphismes peut être comparé à la différence entre Dark Souls 2 et Bloodborne.De plus, je n'ai aucune idée de ce qui se passe avec le nouveau Armored Core avant que quiconque ne le demande.Il pourrait sortir avant cette exclusivité Sony ou après, mais c'est quand même en préparation. Et je ne sais pas non plus s'il existe un plan pour un patch pour Bloodborne ou s'il arrivera sur PC.Merci : Serve