Le seul jeu qui m'a fait rêver.Pas envie de refaire Advance Wars. Breath of the Wild 2 on savait à quoi s'attendre et ça me conforte mais... Voilà quoi. SMT V je ne sais pas ce qu'il s'est passé, un truc s'est brisé en moi quand je l'ai vu. Et le Metroid 5 là... J'sais pas, il... me botte genre vraiment pas, j'sais pas si je suis blasé ou quoi. J'crois que la conférence m'a totalement perturbée.Bon, après, j'pourrais toujours jouer à mes Waifus de Project Zero sur Switch, mais quand même... C'est d'une tristesse...Bon, et vous, vous en avez pensé quoi de tout ça ? (j'vais visiter les autres blog, j'suis désolé, c'est juste un texte à chaud).