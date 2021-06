Après la sortie d'Astro's Playroom sur PlayStation 5, l'équipe Asobi déploie ses ailes et s'agrandit ! C'est une période très excitante pour l'équipe, et nous sommes très impatients d'entamer ce nouveau chapitre. Nous voulions profiter de cette occasion pour vous remercier tous, les fans de PlayStation, pour votre soutien au fil des ans, en particulier depuis qu'Astro a fait ses grands débuts sur PlayStation 5 avec la manette sans fil DualSense.



Bien que nous grandissions et que nous nous lancions dans de grands défis, notre mission principale reste la même : vous apporter la magie PlayStation, l'innovation et vous faire sourire avec des jeux amusants et colorés pour tous les âges.



Pour accompagner cette nouvelle, nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau logo que vous retrouverez dans nos futures productions. Nous nous sommes inspirés de ce que l'équipe Asobi représentait pour nous. Certains des anciens reconnaîtront peut-être d'autres influences des débuts de la PlayStation !

Déjà leaké, Sony officialise donc la Team Asobi qui s'agrandit et devient( et pas seulement une petite équipe dédiée à Astro bot au sein du défunt Japon Studio)En bref le studio s'agrandit et veut étendre ses horizons :P