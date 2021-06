Ça y est AMD a enfin donné des nouvelles de son FidelityFX Super Resolution (FSR) lors du Computex cette nuit.C'est donc une technique d'upscale spatial (ie non temporel) avec 4 niveaux de qualité/performance et sans Machine Learning.AMD promet jusqu'à 2.5x plus de fps en 4K dans certains jeux avec FSR en mode performance.Les premiers jeux compatibles débarqueront le 22 Juin, parmi lesquels Godfall visiblement.(cliquer pour agrandir)Et pour couronner le tout la compatibilité remontera assez loin avec quasiment tout ce qui est sorti depuis 2017 sauf la Switch. (RX 6000, RX 5000, RX 500, RX Vega, APU Ryzen, GTX 1000, RTX 2000, RTX 3000, PS5, XBOX S|X)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Côté Unreal Engine 5 ils ont aussi leur nouvelle technique d'upscale, le Temporal Super Resolution (TSR) qui viendra remplacer le TAA de l'UE4.C'est donc bien différent de la solution d'AMD temporal vs spatial upscale.Ici la promesse est :- de pouvoir jouer avec une qualité proche du 4K avec une résolution interne et des performances de 1080p- moins de ghosting que le TAA- une image plus stable, moins de clignotements sur les géométries complexes- spécialement optimisé pour PS5 et XBOX- compatible avec n'importe quel GPU qui supporte le Shader Model 5 (donc encore plus que le FSR ?) mais toujours pas la Switch.Voici en plus une petite galerie d'images comparatives trouvée ici (Vous pouvez utiliser les flèches directionnelles Gauche, Droite pour changer d'image et Haut, Bas pour changer de scène.)On peut constater que le nouveau TSR ne coûte rien en performance et donne un bien meilleur résultat que le TAA, probablement même meilleur en 720p que le TAA en 1080p.(A noter qu'on peut difficilement comparer la qualité de l'upscale entre différentes résolutions ici à cause de nanite qui modifie la géométrie de la scène automatiquement selon la résolution interne.)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enfin le DLSS de nvidia, plus besoin de le présenter tout le monde connait.Les images viennent de ce test Bon bien sûr c'est pas très scientifique de comparer la qualité de screenshots youtube et les performances sur des jeux différents mais j'ai quand même l'impression que le DLSS reste le meilleur en plus d'offrir les meilleures performances.Le mot de la fin :