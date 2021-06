Bonsoir !Bon alors, la semaine dernière était quand même assez riche en annonce, vous ne trouvez pas ?On a eu des nouvelles annonces, un nouveau moteur fraichement débarqué en early access, du gameplay pour des gros jeux...Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la semaine ?Le nouveau DQXII ? Horizon ? Far Cry 6 ? Dying Light 2 ? Rien du tout (bah ouais, c'est une option aussi xD)Et ce nouveau moteur alors, vous en pensez quoi ? Y'a déjà pas mal de vidéos sur youtube qui montre un peu Lumen, vous en pensez quoi ?