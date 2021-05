HelloJe profite de cet article pour vous rappeler que Ori 2 est à 15 € actuellement sur Nintendo Switch (Merci @NicolasGourry pour l'information) !Ça fait un moment que je cherchais Sekiro à pas trop cher - y compris sur PC. Eh bien, ça y est, il est à 35 € sur le Playstation Store ! Même sur Amazon, il est actuellement à 60 € (oui, oui je surveillais les prix également : https://amzn.to/34r6UpE ). Je vais pouvoir enfin juger de la difficulté de ce jeu, après avoir terminé Returnal (mais pas Demon's Souls)J'en profite pour ajouter d'autres bonnes affaires en vrac :- Call of Duty®: Black Ops Cold War à 42 € (Vers. PS5)- The Last of Us Part II à 30 € (+ Patch PS5)- Ghost of Tsushima à 40 € (+ Patch PS5)- Immortals Fenyx Rising™ à 35 € (Vers. PS5)- Marvel's Avengers à 30€ (Vers. PS5)- Maneater à 25€ (Vers. PS5)- Watch Dogs®: Legion à 35€ (Vers. PS5)- Judgment à 30€ (Vers. PS5)- Mafia Trilogy à 33 €- Resident Evil II Remake à 16€- Resident Evil III Remamke à 20€- Titanfall 2 à 4€- Unravel II à 5€- PUBG à 10€- Battlefield 1 à 6€- Dakar 18 à 6€- Divinity 2 à 24€- 13 Sentinels: Aegis Rim à 27 €- The Crew 2 à 12€- Persona 5 Royal Deluxe Edition à 35€- Dirt 5 à 28€ (Vers PS5)Bon jeu à tous