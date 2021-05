Nintendo Everything

Le site web espagnol Vandal, connu pour avoir ses sources, confirme les divers détails qu'on a de la "Switch Pro" depuis quelques temps à savoir : - Affichage jusqu'à 4K en mode TV. - Ecran OLED plus grand. - La taille sera similaire à la Switch actuelle, de même pour la station (dock). - Le dock inclurait un port Ethernet. Enfin, le site précise que selon eux en Europe cette nouvelle Nintendo Switch ne sera pas commercialisé avant fin novembre avec probablement un nombre limité d'exemplaires.

Like

Who likes this ?

posted the 05/28/2021 at 02:12 PM by masharu