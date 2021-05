Voilà une bien triste nouvelle que nous apporte aujourd'hui l'éditeur du manga Berserk Hakusensha : l'auteur de cette oeuvre incontournable de la dark fantasy, Kentaro Miura est décédé le 6 mai 2021, à l'age de 54 ans suite à une dissection aortique aigüe.Commencé en 1989, l'œuvre la plus connue de Miura, Berserk, a marqué par sa brutalité et les aventures de Guts dans sa quête de vengeance. Ce manga a aussi été une influence majeur pour de nombreux univers que nous adorons tous aujourd'hui. A commencer par la série des Souls-Borne, Castlevania, Demon Slayer et bien d'autres.Je ne peux qu'apporter mes sincères condoléances à ses proches. Adieu et merci au père de ce monument qu'est Berserk, qui m'aura marqué à tout jamais.