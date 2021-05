N'ayant pas acheté le jeu, car à vrai dire pas vraiment intéresser, je l'ai pris avec l'offre PS de ce mois-ci et qu'elle ne fut pas ma surprise.Après une intro qui m'a scotché on rentre dans le vif du sujet avec Aloy et bordel, ça m'a mis une claque. Graphiquement même si le jeu a vieilli, il a plutôt bien vieilli, Aloy a six ans, je suis resté bluffer par la qualité des graphismes. La modélisation est travaillée, les cheveux par exemple donne l'impression d'être indépendant.J'ai joué une petite heure, j'ai arrêté au moment où Aloy est devenu adulte (il se faisait tard et je boss le lendemain ;-)), la musique est magnifique, les décors, pour le gameplay et l'histoire, pas assez pour juger, mais jusque là, j'ai pris une claque.