Bon, en faisant le tour des clips de mon Twitch (c'est bien marrant de voir ce que les viewers ont sauvegarder comme clips même si c'est évidemment que les PIRES moment), je suis retombé sur un clip qui m'a rappelé que j'ai adoré Knockout City mine de rien ! Enfin, quand on a de bons Teammates...Bon, bref, répondez dans les commentaires :si vous comptez acheter le jeusi vous ne comptez pas acheter le jeuÉventuellement la plateforme sur laquelle vous allez acheter le jeu - moi j'hésite entre le prendre sur PC ou sur Nintendo Switch... Mais je suis curieux de voir sur quelle plateforme vous comptez y jouer ^^ ! Peut-être même que je ferais des statistiques si vous êtes assez nombreux...Pour rappel, Knockout City sortira le 21 mai, au doux tarif de 19,99 € ! Ça fera un petit jeu détente parfait entre 2 parties de Returnal et de Resident Evil VIII !

posted the 05/04/2021 at 05:22 AM by suzukube