HelloBon, à la base je n'avais pas vraiment prévu de faire cet article mais... Passons.Je suis actuellement sur Returnal, et le jeu donne une première très bonne impression. L'utilisation des effets de la DualSense sont les meilleures que j'ai vu depuis Astro's Playroom et la spacialisation 3D du son est juste sublime... Le Tempest engine fait bien son boulot !Le jeu est également une claque visuelle, tournant en 60 fps, en ce qui me semble être de la 4K native (enfin, j'm'en fous, c'est super clean sur mon écran), et si je déteste la modélisation des visages dans le jeu, l'ambiance, avec ses effets de lumières et de fumée volumétrique m'ont carrément bluffé ! Mention spéciale à la pluie, qui apporte vraiment à l'ambiance, que ce soit au niveau sonore (toujours Tempest), mais également tactile avec la sensation de ressentir chaques gouttes sur la manette... Miam, un régal !Mon premier Run a duré 1 heure environ (je ne suis toujours pas mort) et... J'ai été surpris car dans un Demon's Souls ou un Nioh, je n'ai jamais tenu aussi longtemps - en tous cas, ça fait plaisir que ce soit moins "innaccessible" que prévu.Pour l'instant, je suis totalement immergé dans l'ambiance incroyable de ce jeu (ça me rappelle un peu le travail niveau Ambiance qu'on retrouve dans un The Medium). Les niveaux ont un level design étonnant pour un jeu conçu de façon procédurale (et différent à chaque run).J'entrevois le côté frustrant du "si je meurs, je perds tout ce que j'ai réussi à avoir jusque là et donc j'aurais joué 1 ou 2 heures pour rien", mais c'est d'une part le propre des rogues, et d'autre part, ça ajoute à la tension : ici mourir est une punition (suprème) et pas juste un "try again my bro".En fait, ça fait du bien de revoir ce genre de jeu. Les petites boules lumineuses envoyées par les ennemis rappelles les paterns des shoot'em'up (ah ah référence à Housemarque eux même, Resogun en tête) ou encore à Materfall, que j'avais eu la chance de tester il y a déjà 3 ans ^^ !NDLR : Ouais, j'sais, j'suis un incapable qui a appelé le jeu Matterhorn au lieu de Matterfall.Bref, j'attends évidemment de continuer ma run (en live), mais pour l'instant, je ne dirais qu'une chose : si vous avez envie de vous lancer, et que l'univers du jeu vous intrigue, faites le ! Par contre, si vous êtes du genre à être frustré à ne pouvoir terminer un jeu dans un délai imparti... Faites attention.La plupart des Rogue Like que j'ai n'ont pas vraiment de fin, je vais simplement le plus loin possible au fil de mes parties, et c'est un concept que j'ai totalement intégré - car dans le cas contraire, oui, se retrouver face à un jeu qu'on a l'impression de ne pas pouvoir finir, ça peut être frustrant (bon, après, moi j'ai commencé sur Tetris sur Game Boy en voulant finir le jeu en faisant 100 lignes, avant de découvrir, petit, qu'en fait le jeu continuait après ah ah ah !).Bon, je vous laisse, moi je vais continuer à découvrir le jeu