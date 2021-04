On sait que Cory Barlog travaille sur une nouvelle IP chez Santa Monica et que le studio recrute pour ce nouveau projet et on peut voir sur une offre d'emploi pour un Sr Character Concept Artist que le poste est pour un titre encore non-annoncé donc pas pour God of War et on peut lire cette mention :-Solides compétences en conception avec la capacité de rendre des personnages, des créatures et des accessoires réalistes et crédibles basés sur la fantaisie.On peut donc supposer que la nouvelle IP de Santa Monica se déroulera dans un univers de fantaisie même si cela veut un peut dire tout et n'importe quoi tant c'est un genre très vaste.