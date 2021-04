Takaya Imamura, personnalité peu connue ayant quitté Nintendo en janvier dernier et ayant bossé sur F-Zero sur SNES, Star Fox 64 ou encore A Link to the Past, revient sur l'absence de jeux de la série F-Zero depuis la GCN et GBA en interview avec IGN.Si selon lui il ne considère pas la série comme "terminée", le problème qu'a Nintendo est de renouveler l'expérience "autrement", et par là on parle de gameplay.Chaque jeu Nintendo et hormis des cas notables, arrive a renouveler son contenu autrement : nouveau modes, améliorer de l'ergonomie, des suites ajoutant de petit concepts (je pense à Kirby ou Splatoon) jusqu'à rebooter un concept (Breath of the Wild) quitte à ce que le résultat soit mauvais (Star Fox Zero). Cela va peut être pas contenter les fans, mais cela va s'en dire que l'idée d'un jeu F-Zero qui ferait exactement comme les opus X et GX, sans nouveauté hormis des circuits, n'est pas à l'ordre du jour de Nintendo. Imamura considère d'ailleurs F-Zero GX/AX comme l'opus ultime qu'il sera difficile d'égaler.Souvenez-vous, Miyamoto parlait il y a plusieurs années de suggestions comme apporter des objets "à la Mario Kart" pour F-Zero afin de rendre l'expérience plus fun. Au final ça sera l'inverse, Mario Kart aura repris le concept d'anti-gravité pour son dernier opus, Mario Kart 8, rendant les circuit plus impressionnant dans l'espace 3D. Mais désormais je me demande si cette feature sera reprise pour Mario Kart 9, non pas que ça ne sera plus "nouveau" mais qu'est-ce pourrait faire de plus Nintendo avec ce concept, qu'est-ce qu'ils pourraient créer d'original sur l'anti-gravité qu'ils n'ont pas fait dans Mario Kart 8 ?