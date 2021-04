Presque 6 mois, mais la flemme d'écrire 5 mois (enfin remarque, la PS5 est sortie fin Novembre.Comme pour la Xbox Series S, bilan sans préparation, au feeling, manette en main.Pour résumer, je retiens la manette, des promotions apparues très tôt dans la vie de la console, un PS Plus Collection ingénieux, un PS Now avec un contenu énorme pour peu qu'on s'y intéresse, et des possibilités de création pour les créateurs bien au-dessus de la concurrence.Une console très polyvalente, vendue à un tarif imbattable et qui trouvera sa clientèle.... Enfin, devrais-je dire, a déjà trouvé sa clientèle, puisqu'elle est constamment en rupture de stock ^^ !