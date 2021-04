Derrière ce titre digne d'un poisson d'avril se cache un petit article suite à la réception des plates noires pour PS5 conçues parComme vous pouvez le voir, y a un vrai air de Nintendo Revolution quand les LED bleues sont allumées. Le reveal de la Revolution était pour moi le plus excitant d'une consoleAvant que ça ne devienne la Wii... (J'ai adoré la console mais bon, Wii c'est moins sympa quand même)Les plates semblent être de très bonne qualité (c'est du bon plastique quoi on va pas en faire tout un plat). Le noir est joli et de vrais efforts sont été fait sur les symboles inscrits à l'intérieur :Ils ont été malins pour faire des symboles se rapprochant très fortement des fameuses touches des manettes PS. De loin, on pourrait confondre.Je n'aurait pas été contre un petit découpage du logo PS comme sur les plates originales pour coller un petit sticker PS avec les couleurs de l'époque, mais probablement que là leurs avocats n'auraient pas été en mesure de ce protéger face a SonyJ'avais commandé ces plates plus par curiosité qu'autre chose car je suis assez fan de la couleur blanche originale. En noir, je trouve la console très jolie aussi. Elle est surtout évidemment bien plus discrète et ça lui donne l'impression d'être plus petite. L'effet sandwich avec le blanc autour et le noir au milieu est là pour donner l'image d'une console plus fine qu'elle ne l'est mais finalement, en noir je la trouve plus fine. Je trouve néanmoins que ça lui enlève du caractère et pour le moment je préfère en blanc. Cette console a un côté prétentieux dans son design, un côté Sony de l'époque PS3 (on adore) qui fait son petit effet dans le salon auprès des invités. Sûrement l'effet recherché par Sony.Je pense que les préférences de couleur dépendront aussi du setup de chacun.Ce qui serait génial ce serait de pouvoir custom les LED de la console dans l'interface et choisir celles qu'on veut pour chaque statut de la console (démarrage, veille, en marche). Là ce serait très lourd. Y a des espèce de stickers vendus en ligne pour ça mais bon ça semble cheapos quand même.Voilà voilà, maintenant je pense la mettre en vente sur eBay au doux prix de 800€. Si quelqu'un est intéresse ici, je peux faire un prix d'amis Gamekyo à 799€. Sinon, tant pis pour vous.Les jours sont comptés pour les scalpers, il faut donc que j'en profite rapidement.