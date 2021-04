Le 1er avril est très souvent l'annonce de réorganisations pour les entreprises et c'est la même chose avec Sony où on peut voir les dernières personnes de Japan Studio qui ne rejoignent pas Team Asobi quitter le studio.



L'année dernière Japan Studio avait mis en place une division pour le développement externe et on pouvait logiquement se demander si elle existait toujours. Sony a annoncé via un communiqué que cette division se retrouvera désormais directement sous le contrôle de PlayStation Studio.



Cette division a deux directeurs basé au Japon (Arnaud Saint-Martin et Kitagawa Tomoyuki) qui se chargeront de trouver des collaborations avec des studios japonais à la manière de XDEV pour l'Europe.