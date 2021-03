Dites moi,J'ai... Disons un exposé sur les Métiers de l'eSport. Vous pensez que j'en ai oublié ?Métiers de l'eSportPro-gamerCoach e-sportCommentateur e-sportJournaliste e-sportCasteur (commente des parties de jeux d'autres joueurs)Streamer (commente ses propres parties de jeu)Autour de l'esport :régisseurdirecteur technique,techniciens de maintenance informatiqueEncore plus loin :Community managerchargé de communicationcommercialréalisateurEncore plus loin on a des :DiététiciensKinéOstéo

posted the 03/28/2021 at 05:10 AM by suzukube