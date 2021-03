Après avoir passé des mois (des années ?) à chercher un ordinateur (pour finir avec une GTX 1660 Ti en plus lol), voici que je cherche actuellement un Smartphone. Et si mon coeur balance entre un Galaxy S20 FE, un S21, un iPhone 12 Mini et un Google Pixel 4a, voila que je découvre qu'un téléphone comme le Xiaomi Mi 11 peut fait tourner un jeu Nintendo Wii à son framerate natif O_o !A 4min07C'est fou la vitesse à laquelle avance la technologie O_o !