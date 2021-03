Votre vaisseau gagne rapidement en puissance pour faire face aux boss fights, assez stratégiques. J'avoue avoir lâchement déposé les armes au niveau P, mais Darius me retrouvera pour une revanche, tant il m'a plu ! A tester.

Le jeu propose une progression par embranchement, avec 26 niveaux (nommés chacun par une lettre de l'alphabet). Darius s'avère intensément prenant, virevoltant, frénétique et réactif. Très difficile (peu de vies, un game over aussi rapide que cruel) mais offrant de belles marges d'apprentissages, il est un formidable plan pour s'initier au genre, sans trop de frustration.

Calqué sur le célèbre Gradius, vous dirigez un vaisseau en scrolling horizontal face à une déferlante d'ennemis inspirés de la faune marine, mais dans un univers spatial. 2 vaisseaux au choix (seul le tir automatique ou non les différencie), plusieurs niveaux de difficulté et un tout nouveau mode Boss Rush pour cette version (pratique pour s'entrainer).

Qu'on se le dise : depuis toujours, j'adore les shoot'em up, mais qu'est ce que je suis nul !

posted the 03/17/2021 at 12:58 PM by obi69