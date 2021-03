Let's Play

La nouvelle saison de Fortnite a démarré sur les chapeaux de roues, avec pas moins de 3 skins pour Lara Croft ( et la possibilité de lui faire faire toutes les danses de Fortnite).Mine de rien, cette saison, même si sur le plan esthétique elle n'est pas des plus aguicheuse (j'aimais bien les chasseurs de prime moiiii je voulais voir Samus Aran, j'étais prêt à mettre 4000 vbucks dessus), il faut avouer que le farming avec la possibilité de chasser pour améliorer ses armes (ou de détruire des véhicules pour cela) est juste génial et... Directement inspiré de Fortnite Sauver le Monde que j'ai "vraiment" découvert qu'il n'y a une petite semaine ^^ !Hâte de voir comment va évoluer cette saison, et ça fait plaisir de voir un jeu avec tant de suivi... J'espère un nouveau concert, et des nouvelles de la collaboration avec DC Comics pour Batman (du coup, y'a Lara Croft et Raven, donc l'arrivée de Batman doit probablement être programmée pour plus tard) ^^ !Sinon... Quand tu croises des mecs comme McCreamy en ligne, ça doit être une de ces boucheries O_o !