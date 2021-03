Divers

Oui je sais l'éternel question :Je pose la question pourquoi ?! Eh bien, j'ai toujours eu une préférence pour les Samsung et vu que je m'apprête à changer de téléphone actuellement car le mien commence à se faire vieux à tous les niveaux, je me pose la question si l'herbe ne serait pas plus verte ailleurs! J'ai déjà eu des iphones auparavant mais il y a un gros bout de temps donc je ne me rappelle plus bien de l'expérience! Bref j'aimerais avoir vos avis entièrement subjectif avec un peu d'objectivité quand même! Sans mauvaise foi svp car on vous connait les Pro-Apple ou Pro-Samsung!