Doja Cat: I’m very much into gaming, but I don’t game competitively. I just love unearthing games from my childhood and playing GTA 5 a lot. I had a GameCube, Wii, Nintendo DS light, N64, GB Advanced, GB color, SEGA – the list really goes on. I like to pull a lot of my inspiration from games I played as a kid. The clothes they wore in the games. The music. Everything really ties into my overall style. I have a song called “Nintendhoe” that I made a few weeks ago about all of this.

Doja Cat, vous la connaissez ? C'est la nouvelle tête montante de la POP. Les joueurs de Fortnite reconnaîtront instantanément ce titre...13 millions de vues sur son dernier clip sorti il y a 2 jours... C'est... Wow ! Ceux qui trainent sur Tik Tok ont du déjà entendre cette musique, car cette plateforme a énormément contribué à son succès actuel...Et bien figurez-vous que... C'est une joueuse! Lors d'une interview à Dazed, elle a déclaré avoir possédé quasi toutes les consoles de Nintendo ^^ !De là à dire qu'elle est une Pro Nintendo... Il n'y a qu'un pas. Seul problème : elle ne semble pas avoir possédé de Nintendo Wii U et n'a pas cité la Nintendo Switch. Il y a anguille sous roche...Donc voilà, on a une icone de la POP qui est une gameuse... Elle est pas belle la vie ?