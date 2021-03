Let's Play

Mes amis... Voici un jeu pour lequel je n'attendais rien. Entre l'interface qui rappelle Destiny, le gameplay à la Cover Shooter qui me rappelle Gears of War, le tout conçu par les créateur de Gears of War Judgment, avec des graphismes qui m'ont paru génériques, c'était... Mal parti.Et pourtant.Cette démo a su me convaincre ! Notamment par un point : sa narration ! Plus j'avance dans cette démo, plus j'ai envie d'en savoir plus sur cette histoire, qui est très bien ficelée sur cette première heure de jeu ^^ !D'ailleurs, le jeu tourne sur Xbox Series S en 1440p/60fps, sachant que je joue sur un écran 1080p 60 hz (mais jouer en 1080p fait juste un downscaling depuis le 1440p).Outriders de Square Enix et People Can Fly est prévu pour le 1er avril 2021 (ce n'est pas une blague), sur Xbox Series S et X, PS5, PS4, Xbox One et PC... Je pourrais bien me laisser tenter !