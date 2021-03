Le Roi Lion est l'adaptation par le studio Virgin du chef d'œuvre d'animation shakespearien de Disney.

Visuellement, c'est très réussi, les graphismes sont détaillés et colorés, les animations sont fluides. Musicalement, idem, la superbe bande-originale du trio Zimmer / Rice / John est présente tout au long du jeu et est agrémentée de quelques voix digitalisées du plus bel effet.

Sur la première moitié du jeu, vous incarnez le jeune Simba qui doit traverser 6 niveaux d'une variété inouïe, chaque niveau offre un challenge différent (mention spéciale au stage de la charge des gnous dans le canyon).

Sur la seconde partie du jeu, vous contrôlez Simba adulte, ça a le mérite de renouveler le gameplay, le lion pouvant maintenant rosser ses adversaires mais ces 4 niveaux sont un poil moins enthousiasmants car moins variés.

Niveau maniabilité, votre héros répond au doigt et à l'œil, mais la maîtrise des sauts demande un peu de pratique, d'autant que le jeu n'en manque pas. La difficulté est assez élevée car plusieurs passages demandent de la précision, et ce dès le second niveau. Injuste pour nos chères têtes blondes ? Mais non, c'est une bonne occasion pour leur apprendre la persévérance !

