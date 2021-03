1996 : Killer Instinct

1997 : GoldenEye 64

1997 ENCORE : Diddy kong racing

1998 : Banjo-Kazooie

1999 : Jet Force Gemini

1999 ENCORE : Donkey Kong 64

2000 : Perfect Dark

2000 ENCORE : Banjo Tooie

2001 : Conker's bad fur day

Une question que je me suis toujours posé !Je vais prendre l'exemple de RareWare dans la période N64Un bon jeu de combat meme si celui sur Sner etait mieuxUn chef d'oeuvre absolu souvent classer dans le top 10 des meilleur jeux de tout les temps, il a inventé le FPS infiltration sur console digne de ce nom, sans parler de son mode multijoueur que tout les Boomer ont passé des centaines d'heures dessus avec ses freres et cousins.Un très très bon mariokart like, que du bonheur, rien a redireUn des meilleur jeux de plateforme 3D encore à ce jour, on le retrouve souvent dans les top 10 lui aussi des meilleur jeux de tout les temps.Tout est excellent dans ce jeux et les musique sont d'un niveau stratosphériqueExcellent jeu bien que moins connu, les environnement et les musique sont encore une fois à couper le souffle, la multitude d'arme pour détruire les ennemie est jouissiveTrès très bon jeux de plateforme 3d avec 5 personnages different à jouer, les musique sont encore une fois superbe, encore du très très bon.Une evolution de Goldeneye, une grosse baffe dans la gueule ce jeu, une histoire prenante, des armes a foison, un gameplay aux petits oignons, une BO magnifique, Joanna dark trop la classe, Bref un des meilleur FPS console pour moi à ce jour !La suite de Banjo kazoooie, qui rajoute beaucoup d'élément de gameplay, toujours très bon, presque rien a jeter dans ce jeu, une autre pépite !Tout simplement unece jeu n'ai AUCUN défaut, il est juste parfait, le coté cartoon mélangé au coté pegi18 avec multitude de clin d'oeil a plein de film (terminator, dracula, alien, il faut sauver le soldat ryan, orange mécanique etc..)Bref, si vous avez pas fait ce jeu courez pauvre fou et aller le prendre sur xbox il a en ont fait un remake !Voila, enrareware t'as créerqui sont pratiquement tous des chef d'oeuvre.Aujourd'hui ont nous met 5 ans pour nous faire des pétard mouillé.C'est quoi le soucis avec les développeurs ?Ils ont pourtant des moteurs de jeu déjà tout prêt mis a leur disposition, unreal etc etcJe me demande c'est quoi leur soucis bordel !Vous en pensez quoi vous ?