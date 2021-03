D'autres améliorations et des ajustements mineurs ont été apportés à la stabilité du système afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur.

Cette mise à jour obligatoire bloque l’utilisation de toutes les jeux exclusifs Wii U ayant été portées sur Nintendo Switch. Si on tente de jouer à l’un d’entre eux, la console renvoie automatiquement l'utilisateur vers une page web où commander la nouvelle console de la marque.

posted the 03/02/2021 at 09:24 PM by zekura