Euh rapidement, j'hésitais entre prendre un disque de 4to (129€) ou de 2to (60€) pour ma PS5, le soucis c'est que je viens de voir que Nier Automata, j'ai un petit logo sens interdit qui me dit que le jeu n'est jouable que sur PS4 !



Alors est-ce moi qui ait fait une connerie ? Ou est-ce qu'il y a eu une mise à jour qui répertorie les jeux "buggués" sur PS5 ?



J'ai pareil pour Tales of Berseria, Valkyria Revolution, Prey, Yooka Laylee...



Je cherche encore un peu, mais je crois que ce sont des jeux que j'ai à la fois en version boîte et en version démat', et il doit y avoir une autre raison derrière... Si quelqu'un a un de ces jeux et une PS5, vous pouvez me confirmer que ces jeux fonctionnent ?