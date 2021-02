La console portable de Nintendo en 3D relief a tiré sa révérence au profit de la Switch, mais elle a apporté beaucoup de bonheur grâce à son excellente ludothèque et sa compatibilité totale avec sa grande sœur, la Nintendo DS.Sur Gameforever, ce sont 127 jeux qui sont passés au crible des avis : autant vous dire qu'on a encore de la marge !Et vous ? Quels sont vos meilleurs souvenirs de la console?▶️https://www.gameforever.fr/jeuxconsole.php?idConsole=40

Like

Who likes this ?

posted the 02/26/2021 at 05:26 PM by obi69