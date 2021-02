La voila, la tant attendu final du jeux de la gen par Gamekult.The last of us avait gagné ce tournoi de la gen précédente mais aujourd'hui ca ne sera pas TLOU2 car en final nous retrouvons :Zelda BOTWVSBloodborneA vos clis. Pour info, Bloodborne a battu GOW à 62% (belle victoire)Les résultats auront lieu le 27/02 à 17h

posted the 02/23/2021 at 10:26 AM by misterwhite