Le ND d'hier soir a semble t-il suscité plus de la déception qu'autre chose.



censé aborder les jeux switch pour le semestre 2021, on aura eut quand même droit à des bizarreries dont celle d'annoncer Splatoon 3 de façon peu convaincante, trop tôt selon certains à vrai dire on sait que le jeu sort en 2022 (peut-être même pour décembre 2022 ) donc vu que Splatoon 2 date de 2017, 2022 pour sa suite c'est pas aussi dingue que cela.

Mais le truc qui m'a déçu c'est que visuellement cela n'a pas beaucoup bougé.



Autre chose et non des moindres: Zelda!

Il ne me semblait pas nécessaire non plus d'annoncer Skysword maintenant pour un jeu (un portage ^^ ) qui sortira en juillet et qui n'est pas un des meilleurs Zelda ( c'est juste un avis là ).



Donc venons à la rumeur, qui sera peu surprenante, Wind Waker et Twilight Princess devraient aussi débarquer sur switch.



Je vais vendre un peu de rêve, imaginons qu'à l'instar de Mario3D World, ce Wind Waker contiendrait une aventure supplémentaire (comme Bowzer's Fury donc) et qui serait la fin de Wind waker qui a été baclé pour respecter les délais de sortis du jeu.



La question pourrait aussi être va t'on avoir droit à une compil de jeu comme Mario a eut droit dernièrement?



Pour finir l'annonce de la date de Juin pour Skysword laisse la grosse place de fin d'année à d'autres choses c'est clair et net et donc peut-être Zelda Breath of The Wild 2.