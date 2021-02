Bon, techniquement, oui c'est du putaclic...MAIS !Je ne savais pas qu'on pouvait streamer sur sa Switch depuis sur PC (bon, malheureusement, il faut hacker la Switch pour cela).Si Microsoft arrive à imposer le xCloud sur la Nintendo Switch, ce genre d'initiative ne relèvera plus de la bidouille, et on pourra même jouer à Cyberpunk dans de meilleures conditions que sur PS4 FatA la base, je me suis fait avoir en cherchant des images de gameplay d'Apex Legends sur Switch en me disant : C'est vachement joli putain, mon PC devrait aller se rhabiller uwu ! Avant de comprendre l'astuce