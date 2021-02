pour tous ceux qui ont été déçus du nintendo direct, voici une annonce qui va surement vous remonter le moral, Ninja Gaiden Master collection vient juste d'être annoncéAu programme on aura des versions remastered de :Ninja Gaiden SigmaNinja Gaiden Sigma 2Ninja Gaiden 3 Razor Edgeavec tous les DLC inclusce sera pour le 10 juin sur Xbox one, Ps4, switch et PCPréparez vous à péter vos sticks