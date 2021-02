"Nous avons également étudié et examiné des conceptions réelles de combinaisons spatiales, de vaisseaux spatiaux, de véhicules, d’outils et plus encore créés par des ingénieurs en Union soviétique pendant la guerre froide. Certaines de leurs conceptions avaient également cette sensation singulière - la combinaison spatiale rouge est un classique. Espérons que ce mélange, ainsi que notre propre petite touche sauront résonner avec le joueur".

D'anciens développeurs deayant travaillé suretont fondé leur propre studioet annoncent la sortie de leur premier jeu :The Invincible est basé sur les romans d'un célèbre auteur polonais - comme ce fut le cas pour The Witcher :dont l'ouvrage appeléa été publié en. Le roman a été l'un des tout premiers à explorer les idéesL'équipe (à laquelle il faut rajouter des gars ayant travaillé sur) cite comme sources d'influences principales pour le jeu [b] Firewatch [/b] de Campo Studio et [b] Alien Isolation [/b] (avis en lien). Deux très belles références donc.[b]Quelques images :[/b](Daniel Betke, Directeur technique).