Les plates noires dont dbrand fait la pub depuis plusieurs semaines/mois sont maintenant disponibles à la précommande.Ces plates noires sont pour le moment disponibles que pour la version disque et les précommandes effectuées maintenant seront expédiées en avril (3e vague d'envoi, entre mon réveil et maintenant on est passé de la 1ere a le 3e).Le prix est deet. L'envoi pour la France métropolitaine est d'un peu plus de 8€.Pour ceux qui ne connaissent pas dbrand, c'est une entreprise très connue dont les produits sont souvent de qualité. J'ai déjà commandé des skins pour téléphone et jamais été vraiment déçu. Ces plates ne devraient pas être de mauvaise qualité.A vois de voir si cette somme vois semble raisonnable pour avoir une PS5 noire...Pour ceux qui souhaiteraient commander avant que les scalpers s'y mettent aussi pour faire des bundle PS5 noire a 1000€ : https://dbrand.com/shop/special-edition/ps5