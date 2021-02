J'ai essayé d'écrire un petit article avec des jeux pour jouer avec sa compagne à la saint-valentin, mais c'est rapidement parti en couille tellement il y en a =) !Résultat, parmi la liste, je vous conseille Haven, qui est très... "Love", ce qui m'a plutot exaspéré quand j'y ai joué seul, mais j'avoue qu'il a l'air sympa à 2 et je pense que c'est le genre de jeu qui peut être joué par une personne non gamer...Et vous, vous conseillez quoi comme jeu pour la St Valentin ?

posted the 02/12/2021 at 02:26 AM by suzukube