Un air de ressemblance, franchement ouais.Bon donc Mahershala Ali (c'est lui le prochain Blade) et c'est pas une vanne puisque ce serait la rumeur en cours, avec le rôle proposé par HBO (le mec a pas encore accepté).Et j'en vois arriver certains...Mais perso, sur ce sujet précis, m'en branle.Tout comme 007, la couleur de peau n'a pas grand-chose à voir avec le background du personnage donc pourquoi pas.C'est pas un Vercingétorix black comme j'ai pu voir récemment quoi.

posted the 02/10/2021 at 10:03 PM by shanks