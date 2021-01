Bien décidé à faire gonfler le catalogue du Xbox Game Pass et envoyer un message à ses nouveaux concurrents (Amazon Luna et Google Stadia), Microsoft prévoit de faire encore flamber son chéquier quasi-illimité avec un rachat aussi fou que celui de ZeniMax (7,5 milliards de dollars).L'amorce d'une guerre financière qui va mal finir ?

Si Microsoft achète un autre studio/éditeur et qu'il se trouve être du même calibre que Bethesda, cela pourrait inciter Sony à acheter d'autres studios également (...) Si Microsoft achète plus de studios en réponse à cela, il est logique que Sony riposte, mais il reste à voir quel en sera le résultat.

D'après les récentes rumeurs, Microsoft ne va pas se contenter d'avoir seulement Bethesda. Apparemment, l'éditeur américain cherche à ajouter à sa liste de développeurs de jeux vidéo de grands noms. Les entreprises qui pourraient intéresser Microsoft restent un mystère, et rien dans les récentes rumeurs ne laisse penser que les développeurs cherchent à vendre. Même s'il y en avait, il s'agirait de rumeurs comme celle-ci, et il faudrait aussi prendre des pincettes.

posted the 01/29/2021 at 06:30 AM by altendorf